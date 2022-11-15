Появилась концепция благоустройства новой набережной в центре Омска

Специалисты из ООО «К5 Инжиниринг» подготовили концепцию благоустройства набережной в центре Омска. Речь об участке набережной имени Тухачевского от улицы Таубе до Юбилейного моста, включая площадь у Иртышских ворот и бульвар Воскресенского сквера. Благоустройство должно стать частью национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы предварительно запланированы на 2024 год, но они начнутся, только если в мае 2023 года омичи проголосуют за набережную как место благоустройства.