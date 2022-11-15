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Появилась концепция благоустройства новой набережной в центре Омска

Сегодня, 08:16
Фото: Ефим Фрейдин / Город55
Будущее проекта зависит от результатов голосования.

Специалисты из ООО «К5 Инжиниринг» подготовили концепцию благоустройства набережной в центре Омска. Речь об участке набережной имени Тухачевского от улицы Таубе до Юбилейного моста, включая площадь у Иртышских ворот и бульвар Воскресенского сквера. Благоустройство должно стать частью национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы предварительно запланированы на 2024 год, но они начнутся, только если в мае 2023 года омичи проголосуют за набережную как место благоустройства.

Фото: Ефим Фрейдин / Город55

 

В Воскресенском сквере авторы концепции предлагают разместить детскую площадку с комплексом для игр с песком, историческую беседку-сцену и «павильон обслуживания», который будет включать кассы, кафе, пирс для прогулок и причал. На набережной появятся кленовые аллеи, амфитеатр, площадки и террасы. У Иртышских ворот будет воссоздан городской вал, подчеркнутый видовыми площадками, спланированным склоном, высаженными ивами и яблонями. Появится площадка-кольцо, с которой будет открываться вид на центр города.

Фото: Ефим Фрейдин / Город55

 

«Благоустройство набережной решит ряд проблем, - уверен разработчик проекта Ефим Фрейдин. - Станет доступен нижний ярус, будет разделен транзит пешеходов, велосипедистов и средств индивидуальной мобильности (в том числе перенесен въезд в сквере), оформлены видовые площадки, а сопутствующие функции (коммерция, спорт) будут собраны на втором плане».

До конца года концепция будет рассмотрена на Архитектурно-градостроительном совете, планируются презентации для профессионального сообщества и широкого круга горожан.

#Николай Эйхвальд#Город#Набережная
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