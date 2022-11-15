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Политолог Крутаков предположил, какие вопросы будут подняты на саммите G20

Сегодня, 10:24
Фото: mid.ru
Политолог Леонид Крутаков отметил, что на саммите G20, предположительно, будут подняты вопросы относительно экологии и зеленой энергетики. Он дал комментарий, что в связи с серьезностью политических противоречий найти общую переговорную площадку почти невозможно.

Эксперт подчеркнул, что не ожидает принятия важных решений в рамках саммита. Он отметил, что во время саммита будут организованы переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Байдена, сообщает Pravda.Ru. 

#Политика
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