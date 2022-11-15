Опасный борщ. В омском детском саду снова нашли отраву для жуков в картошке

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора Омской области, в регионе были выявлены два недобросовестных поставщика овощей. «Ядовитые» овощи найдены в одном социальном и другом дошкольном образовательных учреждениях Омска.
Картофель содержал пестицид тиаметоксам 0,132 мг на кг при допустимом значении не более 0,05 мг на кг. Это больше, чем в 2,5 раза. Партия поступила из Республики Башкортостан, при этом, прошла исследования в смоленской испытательной лаборатории, которая сейчас ликвидирована.
А свеклу с нитратами вырастили в Омской области, уровень содержания нитратов был в 4605 мг на кг при допустимой величине не более 1400 мг на кг. В 3 с лишним раза превышена норма.
В ведомстве отметили, что с начала года было найдено 8 фактов несоответствия исследуемой растениеводческой продукции. Информация по поставщикам небезопасных картофеля и свеклы была направлена в УМВД России по Омской области.
Напомним, месяц назад произошел аналогичный случай. В детском садике тогда тоже нашлись нитраты в свекле и пестицид тиаметоксам в картофеле.