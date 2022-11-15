Опасный борщ. В омском детском саду снова нашли отраву для жуков в картошке

Картофель содержал пестицид тиаметоксам 0,132 мг на кг при допустимом значении не более 0,05 мг на кг. Это больше, чем в 2,5 раза. Партия поступила из Республики Башкортостан, при этом, прошла исследования в смоленской испытательной лаборатории, которая сейчас ликвидирована.