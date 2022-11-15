Опасные продукты, серьезные аварии и елочные базары. Омск сегодня

Новость № 2. Сегодня в аварии пострадали 11 человек. Семь человек пострадали в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса. Еще четверо пострадали в аналогичной аварии. В больницу были доставлены 9 пострадавших, двое от эвакуации отказались.