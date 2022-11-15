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Опасные продукты, серьезные аварии и елочные базары. Омск сегодня

Сегодня, 14:00
Фото: Город55
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Новость № 1. В омском детсаду найдены опасные овощи. Картофель содержал пестицид тиаметоксам, превышающий норму в 2,5 раза. А уровень содержания нитратов в свекле был в 3 с лишним раза выше нормы. От такого урожая могут быть судороги, анемия и инсульты.

Опасный борщ. В омском детском саду снова нашли отраву для жуков в картошке
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Новость № 2. Сегодня в аварии пострадали 11 человек. Семь человек пострадали в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей и пассажирского микроавтобуса. Еще четверо пострадали в аналогичной аварии. В больницу были доставлены 9 пострадавших, двое от эвакуации отказались.

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Новость № 3. Стало известно, где в Кировском округе Омска организуют елочные базары. Всего их будет 30: 12 будут работать по договору с администрацией, а остальные расположатся на территориях, прилегающих к торговым комплексам.

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#Юлия Бармина#Город#Овощи#Продукты питания#ДТП#Авария#Новогодняя елка#Елочный базар
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