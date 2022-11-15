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Омская пенсионерка получила серьезную травму на крыльце собственного дома

Сегодня, 07:18
Фото: 1MI

В Омске пенсионерка сломала ногу по вине управляющей компании

Пожилая женщина упала на крыльце, которое долгое время не могла привести в порядок УК.

Сегодня, 15 ноября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от омички на управляющую компанию. По словам автора поста, его бабушка живет в доме № 143 на улице Яковлева. Накануне пожилая женщина упала на крыльце и получила серьезную травму — она повредила ногу.

«Неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой отремонтировать крыльцо. Непробиваемая броня!» — возмутился автор поста.

По его словам, из крыльца торчит арматура, в некоторых местах отколот бетон. Также в крыльце есть ямы, из которых время от времени выскакивают крысы. Семья пострадавшей пенсионерки собирается подавать в суд на управляющую компанию.

Фото: скриншот ЧП Омск
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Травма#Пенсионерка
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