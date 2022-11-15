Население Земли за последние 12 лет увеличилось еще на один миллиард человек. Сейчас на планете 8 млрд людей. «Новые известия» отметили, что по прогнозам ООН, к 2030 году население планеты увеличится еще на полмиллиарда, а к 2080 году достигнет 10,4 млрд человек.