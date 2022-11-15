Население Земли за последние 12 лет увеличилось еще на один миллиард человек. Сейчас на планете 8 млрд людей. «Новые известия» отметили, что по прогнозам ООН, к 2030 году население планеты увеличится еще на полмиллиарда, а к 2080 году достигнет 10,4 млрд человек.
Исследователи посчитали, что за последние 200 лет число людей на Земле увеличилось в восемь раз. В начале ХХ века численность составляла 1,6 млрд. К началу ХХI века число людей увеличилось уже до 6 млрд.
Несмотря на рост численности населения в целом, скорость прироста в последние годы уменьшается. В 60 странах мира за ближайшие 30 лет ожидается сокращение населения на 1% и более. Это связано со снижением рождаемости в отдельных странах, и с миграцией населения.
В следующие годы прирост населения прогнозируется за рождаемости в Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Танзании.
Средняя продолжительность жизни за последние 30 лет выросла почти на 9 лет — до 72,8 года. К 2050 году ожидается увеличение средней продолжительности жизни людей до 77,2 года. В Омской области средняя продолжительность жизни сейчас — 69 лет. У женщин — 73,4, а у мужчин — 64,4.
Сейчас, по данным Омскстата, в Омской области проживает 1 млн 879 тыс. человек. Это примерно 0,0023 части населения Земли.
Напомним в начале ноября мы писали о естественной убыли населения Омской области. Рождение отстало от смертности на 7 тыс. человек, и это данные только по август.