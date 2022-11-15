Наталья Орейро намерена принять участи в съемках российского новогоднего фильма

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Life, генпродюсер Лика Бланк уверяет, что речь идет о большой истории, которая связана с празднованием нового года. Выбор на данную киностудию пал в связи с тем, что среди ее главных хитов не только ряд детско-юношеских фильмов, но праздничные новогодние.
Фильм должен выйти также с участием Надежды Михалковой и Дмитрия Назарова. Премьера состоится в 2025 году. Судя по дате, съемки будут длительные.
Кого будет играть актриса в фильме, издание не сообщает. Нет и подробностей о сюжете предстоящей картины.