Наталья Орейро намерена принять участи в съемках российского новогоднего фильма

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Life, генпродюсер Лика Бланк уверяет, что речь идет о большой истории, которая связана с празднованием нового года. Выбор на данную киностудию пал в связи с тем, что среди ее главных хитов не только ряд детско-юношеских фильмов, но праздничные новогодние.