Город55
ГлавноеВсе новости

Наталья Орейро намерена принять участи в съемках российского новогоднего фильма

Вчера, 20:00
Актрису Наталию Орейро ждут на съемках новогоднего фильма «Письмо Деду Морозу» киностудии имени Горького.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Life, генпродюсер Лика Бланк уверяет, что речь идет о большой истории, которая связана с празднованием нового года. Выбор на данную киностудию пал в связи с тем, что среди ее главных хитов не только ряд детско-юношеских фильмов, но праздничные новогодние.

Фильм должен выйти также с участием Надежды Михалковой и Дмитрия Назарова. Премьера состоится в 2025 году. Судя по дате, съемки будут длительные.

Кого будет играть актриса в фильме, издание не сообщает. Нет и подробностей о сюжете предстоящей картины.   

#Светлана Павлова
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост
14 ноября, 19:05
Циклон принесет в Омскую область мороз как в Якутске
Вчера, 09:01
Учеба кончилась. Из Омской области проводили группу военнослужащих
Вчера, 12:49
Появилась концепция благоустройства новой набережной в центре Омска
Вчера, 14:16
Решение вынесет суд. Омичи массово оспаривают призыв во время частичной мобилизации
Вчера, 11:37