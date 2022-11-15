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Известные западные бренды спортивной одежды и обуви заменят в РФ дешевыми китайскими

Вчера, 20:04
На смену известным западным брендам спортивной одежды и обуви в России придут дешевые китайские.

Как сообщает fedpress.ru о ссылкой на информацию «Коммерсанта», с уходом из России многих западных брендов спортивной одежды и обуви ритейлеры вынуждены начать поиск замены им, чтобы не пустовали полки в магазинах.

Так, компания Urban Vibes ввезет в Россию тестовые партии, главным образом состоящие из повседневных кроссовок. Китайские спортивные товары должны поступить в продажу будущей весной.

Эту сеть развивает компания «Спортмастер», планирующая поставлять в РФ изделия китайских брендов Li-Ning и 361. Также речь и о недорогой американской спортивной обуви Etonic.

Сегодня вещи первых двух брендов продают только неофициальные реселлеры в крайне небольшом ассортименте. Расширение ассортимента спортоваров за счет брендов из Азии планируется также с помощью маркетплейсов.



#Светлана Павлова
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