Известные западные бренды спортивной одежды и обуви заменят в РФ дешевыми китайскими

Как сообщает fedpress.ru о ссылкой на информацию «Коммерсанта», с уходом из России многих западных брендов спортивной одежды и обуви ритейлеры вынуждены начать поиск замены им, чтобы не пустовали полки в магазинах.
Так, компания Urban Vibes ввезет в Россию тестовые партии, главным образом состоящие из повседневных кроссовок. Китайские спортивные товары должны поступить в продажу будущей весной.
Эту сеть развивает компания «Спортмастер», планирующая поставлять в РФ изделия китайских брендов Li-Ning и 361. Также речь и о недорогой американской спортивной обуви Etonic.
Сегодня вещи первых двух брендов продают только неофициальные реселлеры в крайне небольшом ассортименте. Расширение ассортимента спортоваров за счет брендов из Азии планируется также с помощью маркетплейсов.