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Индексация социальных выплат в Москве превысит рост тарифов на услуги ЖКХ

Сегодня, 00:27
Тарифов на коммунальные услуги вырастут в российской столице меньше, чем темп инфляции. Повышение в декабре уходящего года достигнет девяти процентов. Наряду с этим все социальные выплаты будут проиндексированы в 2023 году на 10 процентов.

По информации корреспондентов Общественной службы новостей, суммарное повышение общей стоимости услуг ЖКХ составит для москвичей девять процентов. Это почти на пять процентов ниже, чем прогнозный уровень инфляции, отмечают экономисты. 

В бюджет столицы РФ на предстоящий год заложили индексацию всех соцвыплат на 10-процентном уровне. В последнем прогнозе Минэкономразвития РФ говорится о том, что по результатам текущего года инфляция в нашей стране составит 13,9 процента.

Следует отметить, что «тарифную ступеньку» ранее решено было перенести с июля 2023-го на декабрь уходящего года. Таким образом правительство компенсирует потери, который спровоцировало заметное расхождение тарифного пересмотра летом 2022-го с реальным уровнем инфляции.

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 декабря, а на жилищные — с начала следующего года. Вероятнее всего, они будут оставаться на своих отметках до середины лета 2024 года, резюмировали рыночные аналитики. 

 

#Светлана Павлова
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