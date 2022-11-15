Индексация социальных выплат в Москве превысит рост тарифов на услуги ЖКХ

Тарифов на коммунальные услуги вырастут в российской столице меньше, чем темп инфляции. Повышение в декабре уходящего года достигнет девяти процентов. Наряду с этим все социальные выплаты будут проиндексированы в 2023 году на 10 процентов.