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Глава минпрома Омской области оценил возможности будущего катализаторного завода

Сегодня, 05:53
Фото: «Газпромнефть-Каталитические системы»
Андрей Посаженников в ходе рабочего визита оценил перспективы взаимодействия нового предприятия «Газпром нефти» и местного бизнеса.

Министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников побывал на стройплощадке катализаторного завода «Газпром нефти». Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Один из инфраструктурных объектов — центр испытания «Селектум» — уже работает. Там тестируют новые катализаторные технологии «Газпром нефти», которые будут внедрены на заводе.

Фото: «Газпромнефть-Каталитические системы»
«Проект катализаторного завода — пример эффективного сотрудничества научных организаций и бизнеса. Такое взаимодействие дает возможность создавать высокотехнологичные предприятия и производить востребованную продукцию, позитивно влияя на экономический потенциал всего региона», — считает министр.

Новое производство еще не запущено, но уже развивает партнерские связи. Так, в строительстве завода участвуют более 20 омских предприятий.

«Мы создаем производство полного цикла. Экосистема катализаторного производства позволяет развивать региональные бизнес-партнерства по целому ряду направлений. В строительстве катализаторного завода задействованы научные, инженерные, машиностроительные, производственные, сервисные омские предприятия», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.

«Газпромнефть — Каталитические системы» обеспечит в Омске 300 новых рабочих мест, набор сотрудников уже ведется.

#Общество#Город#Экономика
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