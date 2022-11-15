Глава минпрома Омской области оценил возможности будущего катализаторного завода

Министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников побывал на стройплощадке катализаторного завода «Газпром нефти». Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Один из инфраструктурных объектов — центр испытания «Селектум» — уже работает. Там тестируют новые катализаторные технологии «Газпром нефти», которые будут внедрены на заводе.