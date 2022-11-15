Глава минпрома Омской области оценил возможности будущего катализаторного завода

Министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников побывал на стройплощадке катализаторного завода «Газпром нефти». Здесь появится целая промышленная экосистема по разработке и выпуску инновационных российских катализаторов. Один из инфраструктурных объектов — центр испытания «Селектум» — уже работает. Там тестируют новые катализаторные технологии «Газпром нефти», которые будут внедрены на заводе.
«Проект катализаторного завода — пример эффективного сотрудничества научных организаций и бизнеса. Такое взаимодействие дает возможность создавать высокотехнологичные предприятия и производить востребованную продукцию, позитивно влияя на экономический потенциал всего региона», — считает министр.
Новое производство еще не запущено, но уже развивает партнерские связи. Так, в строительстве завода участвуют более 20 омских предприятий.
«Мы создаем производство полного цикла. Экосистема катализаторного производства позволяет развивать региональные бизнес-партнерства по целому ряду направлений. В строительстве катализаторного завода задействованы научные, инженерные, машиностроительные, производственные, сервисные омские предприятия», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.
«Газпромнефть — Каталитические системы» обеспечит в Омске 300 новых рабочих мест, набор сотрудников уже ведется.