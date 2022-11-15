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Германия и Франция могут перестать быть лидерами Европейского союза

Сегодня, 13:34
США поддерживают страны Восточной Европы в попытках отстранить от власти в ЕС Германию и Францию. У последних есть реальный риск потерять руководящие позиции в союзе, пишет The Guardian.

Авторы материала пишут, что при поддержке Вашингтона Польша и возможно Украина смогут диктовать свои условия всему Евросоюза. Такое уже было с Японией и той же Южной Кореей, за спиной которых стояла сверхдержава. При этом в итогеот такого передела власти выиграет именно Америка, пишет газета “Известия”.

В статье говорится о том, что Штаты уже вкладывают серьёзные деньги в Восточную Европу, требуя взамен поддержки в противостоянии с Китаем. Для запада Европы – это высокая цена, а вот восток готов её платить.

Ранее в Госдуме России заявили, что Польша поставляет киевскому режиму не только оружие, но и наёмников. Из-за этого страна ведёт себя “нагло” по отношению к другим участникам Европейского союза.

 

#Светлана Павлова
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