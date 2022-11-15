Финансовый аналитик Маслов озвучил рекомендации по сохранению сбережений в золоте

Желтый драгоценный металл сегодня продолжает занимать позицию хорошего хеджа от кризисов, пишет Общественная служба новостей. В настоящее время инвесторы не получают прибыли от золота в связи с тем, что американский Федрезерв повысил процентные ставки. Между тем, уже в следующем году желтый драгметалл начнет уверенно дорожать, убежден финансовый аналитик.
Маслов назвал неплохой стратегией покупку золота в его физическом виде физическими лицами. Оно не настолько ликвидно, как валюты или акции, и его не так легко транспортировать, пояснил эксперт.
«Я бы советовал физическим лицам использовать ETF на золото как простой и удобный инструмент инвестиций в драгоценный металл», — резюмировал Маслов.