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Финансовый аналитик Маслов озвучил рекомендации по сохранению сбережений в золоте

Сегодня, 00:28
Финансовый аналитик Андрей Маслов дал журналистам интервью, в котором озвучил рекомендации соотечественникам по сохранению финансовых сбережений. Одним из самых эффективных способов эксперт назвал покупку золота.

Желтый драгоценный металл сегодня продолжает занимать позицию хорошего хеджа от кризисов, пишет Общественная служба новостей. В настоящее время инвесторы не получают прибыли от золота в связи с тем, что американский Федрезерв повысил процентные ставки. Между тем, уже в следующем году желтый драгметалл начнет уверенно дорожать, убежден финансовый аналитик.

Маслов назвал неплохой стратегией покупку золота в его физическом виде физическими лицами. Оно не настолько ликвидно, как валюты или акции, и его не так легко транспортировать, пояснил эксперт.

«Я бы советовал физическим лицам использовать ETF на золото как простой и удобный инструмент инвестиций в драгоценный металл», — резюмировал Маслов.

 

#Светлана Павлова
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