Финансовый аналитик Маслов озвучил рекомендации по сохранению сбережений в золоте

Желтый драгоценный металл сегодня продолжает занимать позицию хорошего хеджа от кризисов, пишет Общественная служба новостей. В настоящее время инвесторы не получают прибыли от золота в связи с тем, что американский Федрезерв повысил процентные ставки. Между тем, уже в следующем году желтый драгметалл начнет уверенно дорожать, убежден финансовый аналитик.