Эксперты рассказали о стоимости новогодних корпоративов со звездами эстрады

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», новогодние корпоративы всегда стоили дороже. Несмотря на это, в последний день года артистам удавалось спеть иной раз на двух – трех корпоративах.
В нынешнем году спрос на них стал меньше на 20 процентов. Но, по данным промоутеров, речь может идти даже о двукратном падении спроса.
При этом популярностью пользуются артисты, поддерживающие СВО, вроде SHAMANа, Лепса, Баскова. Новогодний корпоратив с Филиппом Киркоровым будет стоить 18 миллионов рублей. Участие Димы Билана оценивается в пять миллионов.
Но в целом спрос на корпоративы упал еще с пандемии. Сейчас же к тем, что экономит деньги, прибавились и не желающие веселиться, пока идет спецоперация.