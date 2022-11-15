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Эксперты рассказали о стоимости новогодних корпоративов со звездами эстрады

Вчера, 20:03
Национальная ассоциация организаторов мероприятий проинформировала, в какую сумму обойдется корпоратив с участием российских звезд эстрады.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию «Известий», новогодние корпоративы всегда стоили дороже. Несмотря на это, в последний день года артистам удавалось спеть иной раз на двух – трех корпоративах.

В нынешнем году спрос на них стал меньше на 20 процентов. Но, по данным промоутеров, речь может идти даже о двукратном падении спроса.

При этом популярностью пользуются артисты, поддерживающие СВО, вроде SHAMANа, Лепса, Баскова. Новогодний корпоратив с Филиппом Киркоровым будет стоить 18 миллионов рублей. Участие Димы Билана оценивается в пять миллионов.

Но в целом спрос на корпоративы упал еще с пандемии. Сейчас же к тем, что экономит деньги, прибавились и не желающие веселиться, пока идет спецоперация.

 

#Светлана Павлова
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