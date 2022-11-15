Эксперты рассказали о самых угоняемых марках автомобилей

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, предпочтение угонщики отдают корейским машинам, поскольку их затем разбирают на запчасти. Японские машины угоняют не так часто.
Максимальное количество угонов в нынешнем году пришлось на Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio. За ними следуют «Лада Гранта» и Mitsubishi Outlander.
Почему-то летом злоумышленники необычайно много угоняли белые автомобили, на которые пришелся 61 процент всех автокраж. А автомобили черного цвета, которых обычно угоняли больше всего, составили лишь 13 процентов от всех похищенных авто.