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Эксперты рассказали о самых угоняемых марках автомобилей

Вчера, 14:48
По данным автостраховщиков, в нынешнем году воры угоняют примерно столько же автомобилей и примерно таких же марок, сколько в прошлом.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, предпочтение угонщики отдают корейским машинам, поскольку их затем разбирают на запчасти. Японские машины угоняют не так часто.

Максимальное количество угонов в нынешнем году пришлось на Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio. За ними следуют «Лада Гранта» и Mitsubishi Outlander.

Почему-то летом злоумышленники необычайно много угоняли белые автомобили, на которые пришелся 61 процент всех автокраж. А автомобили черного цвета, которых обычно угоняли больше всего, составили лишь 13 процентов от всех похищенных авто.

 

#Светлана Павлова
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