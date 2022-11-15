Эксперт рассказал о двойных стандартах турецких властей

По словам эксперта, Анкару «устраивает» украинский конфликт и все призывы к миру являются лишь частью дипломатии. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «ПолитРоссию».
Анкара не стремится как-то изменить существующее положение, а просто в очередной раз напомнит о своем присутствии в этих делах и придаст себе вес в международном сообществе, подчеркнул Бордачев.
Он также отметил, что постоянные переговоры между Турцией и РФ не имеют фундаментального значения. Эрдоган регулярно общается то с Путиным, то с Зеленским, а российская сторона это ценит и относится к турецкому президенту с большим уважением, резюмировал политолог.