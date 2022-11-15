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Эксперт рассказал о двойных стандартах турецких властей

Сегодня, 10:15
Фото: pxhere.com
Политолог Тимофей Бордачев отметил, что Турция на сегодняшний день пребывает в весьма выгодном положении, так как и снабжает киевский режим оружием, и при этом сохраняет дипломатические отношения с Россией.

По словам эксперта, Анкару «устраивает» украинский конфликт и все призывы к миру являются лишь частью дипломатии. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на «ПолитРоссию».

Анкара не стремится как-то изменить существующее положение, а просто в очередной раз напомнит о своем присутствии в этих делах и придаст себе вес в международном сообществе, подчеркнул Бордачев.

Он также отметил, что постоянные переговоры между Турцией и РФ не имеют фундаментального значения. Эрдоган регулярно общается то с Путиным, то с Зеленским, а российская сторона это ценит и относится к турецкому президенту с большим уважением, резюмировал политолог.

#Политика
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