Эксперт рассказал о двойных стандартах турецких властей

Он также отметил, что постоянные переговоры между Турцией и РФ не имеют фундаментального значения. Эрдоган регулярно общается то с Путиным, то с Зеленским, а российская сторона это ценит и относится к турецкому президенту с большим уважением, резюмировал политолог.