Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дмитрий Хрусталев приедет в Омск на молодежный фестиваль

Сегодня, 06:00
Фото: pxhere.com

Известный комик Дмитрий Хрусталев будет ведущим на омском фестивале КВН

Через неделю в Омске пройдет молодежный фестиваль КВН.

22 ноября в 19:00 в ОМЦ «Химик» пройдет фестиваль студенческих команд КВН «В центре Азии». Выяснилось, что вести мероприятие будет известный актер и комик Дмитрий Хрусталев.

В фестивале примут участие три омских команды: «ВВ», «Омская сборная» и «Год за полтора». На мероприятие приехали команды «Чёлки» из Кемерово, «Сборная офисных работников» из Барнаула, «Ямакаси дети ветра» из Новосибирска.

Также в фестивале примут участие команды «Восточные ласки» из Таджикистана, «Жыланы» из Казахстана и «Изен» из Республики Хакасия.

#Общество#Новости#Омск#Квн#Концерт#Дмитрий Хрусталев#Вероника Жукова
Подпишитесь
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост
Вчера, 19:05
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Вчера, 14:01
Циклон принесет в Омскую область мороз как в Якутске
Сегодня, 09:01
Учеба кончилась. Из Омской области проводили группу военнослужащих
Сегодня, 12:49
Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»
Вчера, 14:39
Решение вынесет суд. Омичи массово оспаривают призыв во время частичной мобилизации
Сегодня, 11:37