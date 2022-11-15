Дмитрий Хрусталев приедет в Омск на молодежный фестиваль

В фестивале примут участие три омских команды: «ВВ», «Омская сборная» и «Год за полтора». На мероприятие приехали команды «Чёлки» из Кемерово, «Сборная офисных работников» из Барнаула, «Ямакаси дети ветра» из Новосибирска.