Возможно, действительно, не описать словами чувство трепетного волнения, когда поднимаешься на сцену. В особенности, за минуту до первого взятого аккорда, но именно ради таких ощущений Полина Сухомазова готова репетировать по много часов в день, мечтать о поступлении в профессиональные учебные заведения, а фактически — ежедневно бросать вызов особенностям здоровья. Однажды, в сухом остатке будет то, что по-настоящему имеет значение: «Я — артистка! Я — музыкант!» — скажет Полина, и это будет звучать гордо.