Аккордеон в ее руках — великое оружие в борьбе с недугом. Девушка ловко перебирает пальцами по клавиатуре инструмента, словно образуя с ним единое целое. На протяжении многих лет для Полины он верный спутник.
«Знаете, есть такая народная мудрость: терпение и труд все перетрут. Поэтому секрет успеха достаточно прост, и он заключается в самодисциплине и организованности, — делится секретом Полина с журналистами проекта #безграничные_возможности2022.
Впрочем, этот труд для нее приятен. Раз за разом оттачивая исполнительское мастерство, девушка чувствует невероятный восторг. И каждое новое произведение — на порядок сложнее предыдущего. Вот что такое воспитание мастерства.
«После окончания школы я планирую поступить в Курский музыкальный колледж. И там уже как-то реализовать себя».
Реализовать себя — значит блистать на мировой сцене, это, конечно, задача максимум. Но, в принципе, большой победой будет и выступление в составе какого-нибудь прославленного коллектива. В своих силах Полина уверена. Сейчас, по прошествии многих лет, она держит в голове завет Чака Паланика, который призывал к действию.
«Чак Паланик говорил: кто может — тот делает, кто не может — тот критикует. Поэтому я бы себе дала такой совет: не обращать внимание на мнение окружающих. Скорее всего, тебя будут критиковать те, кто не может сделать то, что делаешь ты».
Ежедневно Полину мотивирует безграничное желание самосовершенствоваться.
«Каждый раз, когда ты разбираешь какое-то новое произведение, оно сложнее и сложнее, чем предыдущее. И ты, таким образом, улучшаешь свои профессиональные навыки. Мое увлечение музыкой изменило мою жизнь целиком и полностью. Жизнь стала более яркой, красочной».
В первую очередь, Полина имеет ввиду бесценный опыт выступления перед публикой. Участие в различных конкурсах и концертах раскрепостило девушку. А еще позволило обрести новых друзей.
«Это, безусловно, опыт, который незабываем, его нужно просто пережить».
Возможно, действительно, не описать словами чувство трепетного волнения, когда поднимаешься на сцену. В особенности, за минуту до первого взятого аккорда, но именно ради таких ощущений Полина Сухомазова готова репетировать по много часов в день, мечтать о поступлении в профессиональные учебные заведения, а фактически — ежедневно бросать вызов особенностям здоровья. Однажды, в сухом остатке будет то, что по-настоящему имеет значение: «Я — артистка! Я — музыкант!» — скажет Полина, и это будет звучать гордо.