Отказали пересекать границу партиям рюкзаков и женских сумок от «Dior», «Gucci» и «Louis Vuitton», которые экспертиза признала контрафактными. Возбуждено три дела об административных правонарушениях. А на Алтае покусились на «святое», там на таможне нашли поддельные конфеты — «Ласточку», «Красный мак», «Василек» и «Золотой ключик».