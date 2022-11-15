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Adidas или «Абибас». Какие товары ввозят в Омскую область

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI
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Контрафакт идет в Омскую область огромными партиями

За десять месяцев только в Омске обнаружено 130 тыс. подделок. Gucci, Marlboro и Adidas, а с ними вместе внезапно «Золотой ключик».

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, в Омскую область огромными партиями ввозят подделки.

За 10 месяцев 2022 года таможенники со всей Сибири выявили 215,9 тыс. поддельных товаров. Омская область внесла самый весомый вклад — 130 тыс. случаев изъятия контрафакта.

Чаще всего в Сибирь ввозили подделки брендов одежды и обуви: Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lacoste, Tommy Hilfiger, и GUCCI.

Популярнейшие у контрабандистов сигареты — Marlboro, Winston, «Космос», «Родопи» и «ВТ». Сигареты же отметились в топе по величине изъятых партий. Крупнейшей за 10 месяцев 2022 года стала партия поддельных сигарет Marlboro (78 тыс. пачек). Выявила контрафакт Омская таможня. Сумма предотвращенного ущерба составила больше 16 млн рублей.

Отказали пересекать границу партиям рюкзаков и женских сумок от «Dior», «Gucci» и «Louis Vuitton», которые экспертиза признала контрафактными. Возбуждено три дела об административных правонарушениях. А на Алтае покусились на «святое», там на таможне нашли поддельные конфеты — «Ласточку», «Красный мак», «Василек» и «Золотой ключик».

Опасное нарушение. В Омске торговали импортными сигаретами сомнительного качества
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#Дарья Зыкова#Таможня#Новости#Омская область#Контрафакт#Подделка#Сигареты#Одежда
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