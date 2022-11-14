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Ждать полгода. Сибирячке предложили записаться на УЗИ на июнь 2023 года

Сегодня, 06:16
Фото: 1MI

Сибирячке предложили ближайшую запись на УЗИ только в июне 2023 года

Перед тем, как ей предложили шокирующие сроки ожидания процедуры, ей пришлось стоять в очереди почти час.

Жительнице Новокузнецка предложили ближайшую запись на ультразвуковую диагностику через полгода — в июне 2023 года. Об этом порталу «Сибдепо» рассказал супруг пациентки.

Женщина обратилась в городскую поликлинику, чтобы записаться на прием в рамках диспансеризации. По словам мужчины, сибирячке пришлось ждать в очереди около 40 минут.

«Помещение в ужасном состоянии. Все старое: обшарпанный пол, все на шурупах, гвоздях, скотче, народу тьма, нет вентиляции и духота. Супруга хотела записаться на УЗИ — ближайшая запись на июнь 2023 года», — рассказал новокузнечанин.

При этом мужчина подчеркивает, что к медицинскому персоналу у семьи претензий нет: отсутствие свободного времени приема и состояние медучреждения не зависит от врачей или медсестер.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что ремонт поликлиники уже запланирован, а объяснения настолько долгого ожидания приема у градоначальника не нашлось. Он пообещал, что в ситуации разберутся до 15 ноября.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Узи#Врач#Минздрав
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