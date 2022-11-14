Ждать полгода. Сибирячке предложили записаться на УЗИ на июнь 2023 года

Жительнице Новокузнецка предложили ближайшую запись на ультразвуковую диагностику через полгода — в июне 2023 года. Об этом порталу «Сибдепо» рассказал супруг пациентки.
Женщина обратилась в городскую поликлинику, чтобы записаться на прием в рамках диспансеризации. По словам мужчины, сибирячке пришлось ждать в очереди около 40 минут.
«Помещение в ужасном состоянии. Все старое: обшарпанный пол, все на шурупах, гвоздях, скотче, народу тьма, нет вентиляции и духота. Супруга хотела записаться на УЗИ — ближайшая запись на июнь 2023 года», — рассказал новокузнечанин.
При этом мужчина подчеркивает, что к медицинскому персоналу у семьи претензий нет: отсутствие свободного времени приема и состояние медучреждения не зависит от врачей или медсестер.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отметил, что ремонт поликлиники уже запланирован, а объяснения настолько долгого ожидания приема у градоначальника не нашлось. Он пообещал, что в ситуации разберутся до 15 ноября.