Заменили условный срок на реальный. Омича наказали за смерть двух пассажиров

В Омской области суд рассмотрел апелляцию на приговор 29-летнему жителю Москаленского района. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения во время вождения, что привело к смерти нескольких человек.
Трагедия произошла 11 августа 2021 года. Мужчина ехал за рулем «Газели» по трассе Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск – Новосибирск. При движении по 711 км он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Жигули».
В результате аварии водитель «Жигулей» получил тяжкий вред здоровью, а двое его пассажира погибли от полученных травм. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Также суд запретил ему садиться за руль в течение двух лет.
Стороне обвинения не понравился мягкий приговор, поэтому она подала апелляцию. Омский областной суд приговорил подсудимого к 2.5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в силу.