Заменили условный срок на реальный. Омича наказали за смерть двух пассажиров

В результате аварии водитель «Жигулей» получил тяжкий вред здоровью, а двое его пассажира погибли от полученных травм. Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Также суд запретил ему садиться за руль в течение двух лет.