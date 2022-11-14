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Закон важнее контракта. В Омской области подрядчику придется чинить школу 5 лет

Сегодня, 07:30
Фото: 1MI
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В Омской области продлят гарантийный срок на ремонт школы

По контракту 3 года, а федеральный закон говорит, что 5 лет. Школе в Омской области продлят гарантию на ремонт спортзала.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что заместитель прокурора Омской области обратился в суд, чтобы продлилась гарантия на ремонт школы.

В прокуратуре установили, в марте 2022 года между МБОУ «Яманская СОШ» Крутинского района и ООО «Агропром» заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт спортзала. Контракт был заключен в рамках нацпроекта «Образование», гарантийный срок на выполненные работы по контракту составил 3 года.

Чтобы выявленные нарушения были устранены, зампрокурора обратился в Арбитражный суд Омской области с иском о признании гарантийного срока недействительным в силу ничтожности. ГК РФ устанавливает предельный срок обнаружения недостатков в таком случае в 5 лет. Суд согласился с тем, что Гражданский кодекс важнее условий контракта, гарантийный срок школе продлят.

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#Дарья Зыкова#Суд#Прокуратура Омской области#Новости#Омская область#Дети#Капитальный ремонт школ#Омская школа
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