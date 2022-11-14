Закон важнее контракта. В Омской области подрядчику придется чинить школу 5 лет

Чтобы выявленные нарушения были устранены, зампрокурора обратился в Арбитражный суд Омской области с иском о признании гарантийного срока недействительным в силу ничтожности. ГК РФ устанавливает предельный срок обнаружения недостатков в таком случае в 5 лет. Суд согласился с тем, что Гражданский кодекс важнее условий контракта, гарантийный срок школе продлят.