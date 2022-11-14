Ямал и ХМАО оказались в числе лидеров по соотношению ипотечного платежа и зарплаты

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РИА Новости, так, в ЯНАО это соотношение - 30,5 процента.
Меньше ипотечный ежемесячный платеж в процентах от зарплаты только на Чукотке и в Магаданской области.
В среднем жители Ямала гасят ипотечный кредит средней стоимостью 4,2 миллиона рублей 22 года и три месяца.
В ХМАО, у которой седьмое место в ипотечном рейтинге, жители каждый месяц отдают на погашение ипотеки 36,3 процента зарплаты. Здесь в среднем ипотечный кредит стоимость 3,8 миллионов рублей приходится гасить немногим более 23 лет.