Ямал и ХМАО оказались в числе лидеров по соотношению ипотечного платежа и зарплаты

В ХМАО, у которой седьмое место в ипотечном рейтинге, жители каждый месяц отдают на погашение ипотеки 36,3 процента зарплаты. Здесь в среднем ипотечный кредит стоимость 3,8 миллионов рублей приходится гасить немногим более 23 лет.