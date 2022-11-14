Вторая попытка. В Омске хотят отремонтировать здание-памятник у Телецентра

Региональный фонд капитального ремонта объявил аукцион по поиску подрядчика для ремонта трехэтажного здания, которое находится по адресу Горный переулок, 2. Этот дом является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1915 году.
Начальная стоимость контракта составила чуть более 26 млн рублей. Подрядчик должен будет привести в порядок системы водоснабжения и водоотведения, подвал и узел учета тепловой энергии. Также он отремонтирует фасад и крышу.
На портале госзакупок уточняется, что заявки принимают до 24 ноября. Отметим, что этой весной фонд капремонта уже искал подрядчика для ремонта здания, но на аукцион так и не подали ни одной заявки.