В Самаре запустили производство медицинского оборудования

Центр прорывных исследований СамГМУ обладает системой хирургической навигации AUTOPLAN, предназначенной для предоперационного планирования, а также интраоперационной хирургической навигации, пишет Общественная служба новостей.
В институте есть, кроме прочего, тренажеры Revi для реабилитации и интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов». Мурашко с Азаровым в торжественной обстановке запустили производство инновационного медицинского оборудования на территории индустриального парка «Преображенка». Ранее здесь был дан старт другим разработкам СамГМУ – имплантов для эндопротезирования из циркониевой керамики и титана по инновационным технологиям.
В обозримой перспективе в Самаре начнут выпускать вакуумные экстракторы, ремонтные комплекты для медицинской техники, а также винты для остеосинтеза и разные расходники.