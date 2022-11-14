В Самаре запустили производство медицинского оборудования

В институте есть, кроме прочего, тренажеры Revi для реабилитации и интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов». Мурашко с Азаровым в торжественной обстановке запустили производство инновационного медицинского оборудования на территории индустриального парка «Преображенка». Ранее здесь был дан старт другим разработкам СамГМУ – имплантов для эндопротезирования из циркониевой керамики и титана по инновационным технологиям.