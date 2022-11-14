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В Самаре запустили производство медицинского оборудования

Сегодня, 16:48
Самарский медицинский университет запустил серийное производство медицинских изделий для внутреннего рынка России. С изобретениями специалистов ознакомились глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор региона Дмитрий Азаров.

Центр прорывных исследований СамГМУ обладает системой хирургической навигации AUTOPLAN, предназначенной для предоперационного планирования, а также интраоперационной хирургической навигации, пишет Общественная служба новостей.

В институте есть, кроме прочего, тренажеры Revi для реабилитации и интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов». Мурашко с Азаровым в торжественной обстановке запустили производство инновационного медицинского оборудования на территории индустриального парка «Преображенка». Ранее здесь был дан старт другим разработкам СамГМУ – имплантов для эндопротезирования из циркониевой керамики и титана по инновационным технологиям.

В обозримой перспективе в Самаре начнут выпускать вакуумные экстракторы, ремонтные комплекты для медицинской техники, а также винты для остеосинтеза и разные расходники.

#Светлана Павлова
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