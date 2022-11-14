В Омской области ликвидировали 9 несанкционированных свалок за три года

Свалки отходов на землях сельскохозяйственного назначения обнаружили еще в 2019 году. Колосовским районным судом было установлено, что администрации сельских поселений использовали земельные участки не по целевому назначению, а для размещения отходов производства. Это наносило вред окружающей среде, а также нарушало права жителей на благоприятную окружающую среду.