В Омской области ликвидировали 9 несанкционированных свалок за три года

По сообщению Россельхознадзора, в Колосовском муниципальном районе ликвидировали 9 несанкционированных свалок.
Свалки отходов на землях сельскохозяйственного назначения обнаружили еще в 2019 году. Колосовским районным судом было установлено, что администрации сельских поселений использовали земельные участки не по целевому назначению, а для размещения отходов производства. Это наносило вред окружающей среде, а также нарушало права жителей на благоприятную окружающую среду.
В результате, за три года участки привели в надлежащее состояние. Так, например, в 2020 году были ликвидированы свалки на территории Корсинского, Ламановского, Бражниковского, Кутырлинского и Крайчиковского сельских поселений.
Напомним, недавно стало известно, что Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок. Решение поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.