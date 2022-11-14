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В Омской области ликвидировали 9 несанкционированных свалок за три года

Вчера, 12:30
Фото: 1MI
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Свалки ликвидировали в Колосовском муниципальном районе в 2020–2022 годах.

По сообщению Россельхознадзора, в Колосовском муниципальном районе ликвидировали 9 несанкционированных свалок.

Свалки отходов на землях сельскохозяйственного назначения обнаружили еще в 2019 году. Колосовским районным судом было установлено, что администрации сельских поселений использовали земельные участки не по целевому назначению, а для размещения отходов производства. Это наносило вред окружающей среде, а также нарушало права жителей на благоприятную окружающую среду.

В результате, за три года участки привели в надлежащее состояние. Так, например, в 2020 году были ликвидированы свалки на территории Корсинского, Ламановского, Бражниковского, Кутырлинского и Крайчиковского сельских поселений.

Напомним, недавно стало известно, что Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок. Решение поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Омская область получит 500 млн рублей на ликвидацию свалок
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#Юлия Бармина#Свалка#Несанкционированная свалка#Ликвидация свалок
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