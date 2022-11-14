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Турецкие власти пообещали жестко ответить на теракт в Стамбуле

Сегодня, 09:28
Фото: piqsels.com
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что виновные в организации и проведении теракта в центре Стамбула будут задержаны и наказаны.

Он пояснил, что уже обнаружен след. По некоторой информации, приказ о проведении террористического акта поступил из сирийского города Кобани, а исполнитель прошел через Африн, пишут «Известия». 

Сейчас все это выясняется, подчеркнул Сойлу, добавив, что тем, кто «причинил боль Турции», придется жестко ответить за свои действия. 

Ранее глава МВД Турции объявил о задержании подозреваемого в преступлении. Специалисты установили, что взрывное устройство было оставлено в туристическом районе города, а собранные полицейскими улики говорят о том, что к теракту причастны сирийские группировки, признанные в Турции террористическими.

Взрыв на пешеходной улице Истикляль произошел 13 ноября. В результате теракта шесть человек погибли, и восемьдесят один получил ранения. На следующий день стало известно, что полсотни человек уже покинули медучреждения, куда были доставлены для оказания медицинской помощи. 

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящий момент полиция допрашивает свидетелей и изучает записи с уличных видеокамер.

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