Турецкие власти пообещали жестко ответить на теракт в Стамбуле

Взрыв на пешеходной улице Истикляль произошел 13 ноября. В результате теракта шесть человек погибли, и восемьдесят один получил ранения. На следующий день стало известно, что полсотни человек уже покинули медучреждения, куда были доставлены для оказания медицинской помощи.