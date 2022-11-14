Турецкие власти пообещали жестко ответить на теракт в Стамбуле

Он пояснил, что уже обнаружен след. По некоторой информации, приказ о проведении террористического акта поступил из сирийского города Кобани, а исполнитель прошел через Африн, пишут «Известия».
Сейчас все это выясняется, подчеркнул Сойлу, добавив, что тем, кто «причинил боль Турции», придется жестко ответить за свои действия.
Ранее глава МВД Турции объявил о задержании подозреваемого в преступлении. Специалисты установили, что взрывное устройство было оставлено в туристическом районе города, а собранные полицейскими улики говорят о том, что к теракту причастны сирийские группировки, признанные в Турции террористическими.
Взрыв на пешеходной улице Истикляль произошел 13 ноября. В результате теракта шесть человек погибли, и восемьдесят один получил ранения. На следующий день стало известно, что полсотни человек уже покинули медучреждения, куда были доставлены для оказания медицинской помощи.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящий момент полиция допрашивает свидетелей и изучает записи с уличных видеокамер.