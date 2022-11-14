Сорокина: цифровизацию ипотеки замедляет отсутствие единых стандартов инфообмена

В 2017 году на рынке появился дистанционный сервис покупки квартиры и одобрения ипотеки. В рамках проекта, ВСК первой предоставила дистанционное страхование ипотеки на платформе Домклик. Подобные услуги уже сейчас частично реализуются участниками финансового рынка. Например, у ВСК есть положительный опыт интеграции для обмена данными с банком ВТБ. Кроме того, страховщики активно принимают участие в проектах по созданию единого цифрового бесшовного пути для клиента в ипотеке, в том числе за счет реализации интероперабельности данных. В 2017 году на рынке появился дистанционный сервис покупки квартиры и одобрения ипотеки. ВСК и Домклик были первыми интегрированы в Домклик К таким проектам можно отнести «суперсервис МОЕ ЖИЛЬЕ», созданный Минцифры и Росреестром, проект «ЦИФРОВАЯ ИПОТЕКА АФТ», реализацию дорожной карты ДОМ.РФ.