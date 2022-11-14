От лачуги до дворца. В Омской области построили за октябрь 315 частных домов

Пресс-служба Управления Росреестра по Омской области сообщила, что за октябрь в регионе достроили 315 частных домов, почти половина жилья построена в сельской местности — 49,5%. 83 дома возвели из кирпича, 76 из дерева и 121 дом из смешанных материалов.
128 домов построено в Омском районе. В Омске — 124, в Тарском и Азовском районах — 9 и 8 домов соответственно. В Таре построили второй по величине дом на 224,3 кв. метра, он трехэтажный, как и самый большой дом в регионе, построенный в Омске. Он занял 565,5 кв. м.
Средняя площадь жилого дома из зарегистрированных в октябре составила 122 кв. м. Самое же маленькое жилье — деревянный дом, площадью 19,6 кв.м в СНТ «Ландыш» в Омском муниципальном районе.
315 новых домов — звучит неплохо, если не принимать во внимание, что по итогам последней переписи населения, в Омской области опустело 59 деревень, о чем мы сообщали ранее: