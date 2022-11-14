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От лачуги до дворца. В Омской области построили за октябрь 315 частных домов

Сегодня, 11:23
Фото: Город55
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В октябре выросла на 12% доля строительства частных домов в Омской области

Самый большой дом за октябрь возвели в Омске, на 565,5 кв. м. Самый маленький дом построили в СНТ «Ландыш», там площади всего 19,6 кв. м.

Пресс-служба Управления Росреестра по Омской области сообщила, что за октябрь в регионе достроили 315 частных домов, почти половина жилья построена в сельской местности — 49,5%. 83 дома возвели из кирпича, 76 из дерева и 121 дом из смешанных материалов.

128 домов построено в Омском районе. В Омске — 124, в Тарском и Азовском районах — 9 и 8 домов соответственно. В Таре построили второй по величине дом на 224,3 кв. метра, он трехэтажный, как и самый большой дом в регионе, построенный в Омске. Он занял 565,5 кв. м.

Средняя площадь жилого дома из зарегистрированных в октябре составила 122 кв. м. Самое же маленькое жилье —  деревянный дом, площадью 19,6 кв.м в СНТ «Ландыш» в Омском муниципальном районе.

315 новых домов — звучит неплохо, если не принимать во внимание, что по итогам последней переписи населения, в Омской области опустело 59 деревень, о чем мы сообщали ранее:

Жители закончились. В Омской области «обнулилось» население 59 сел и деревень
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#Дарья Зыкова#Экономика#Новости#Омская область#Жилье#Население#Частный дом#Строительство#Росреестр#Статистика
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