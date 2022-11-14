От лачуги до дворца. В Омской области построили за октябрь 315 частных домов

128 домов построено в Омском районе. В Омске — 124, в Тарском и Азовском районах — 9 и 8 домов соответственно. В Таре построили второй по величине дом на 224,3 кв. метра, он трехэтажный, как и самый большой дом в регионе, построенный в Омске. Он занял 565,5 кв. м.