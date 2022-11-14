Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омские больницы и госаптеки обязали запасаться лекарствами на 4 месяца вперед

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
иллюстрация
Минздрав указал Омской области иметь запас лекарств не меньше, чем на 4 месяца, чтобы не допускать дефицита.

Поручение делать запасы в регионах дал Минздрав России, как сообщили со ссылкой на СМИ в «Новых Известиях».

У медицинских организаций каждого региона должен быть сформирован запас лекарственных средств минимум на 4 месяца. Министр Михаил Мурашко признал, что логистические цепочки по доставке зарубежных препаратов, порой, дают сбои, но отметил, что ведется наращивание объемов собственного производства лекарств.

По словам министра, в России хоть и наблюдаются задержки поставок, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было.

Напомним, в мае этого года министр здравоохранения Омской области получил прокурорское представление из-за того, что 10-летняя девочка не могла с января по конец марта получить льготный инсулин.

Также ранее мы писали о том, что в Омске наблюдался дефицит другого жизненно важного препарата:

В омских аптеках пропал жизненно важный препарат
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Новости#Омская область#Минздрав#Михаил Мурашко#Аптека#Больница#Жизненно важные лекарства#Льготные лекарства#Лекарства
Подпишитесь
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Сегодня, 14:01
В аэропорту задержки и отмены. Самолеты не прилетают за омичами
Сегодня, 11:38
Омичам нужно больше 23 лет, чтобы расплатиться с ипотекой
Сегодня, 12:20
Вторая попытка. В Омске хотят отремонтировать здание-памятник у Телецентра
Сегодня, 10:20
Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»
Сегодня, 14:39
Конкурсный управляющий «ОШИ» решил обанкротить компанию Константина Веретено
Сегодня, 15:57