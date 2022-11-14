Омские больницы и госаптеки обязали запасаться лекарствами на 4 месяца вперед

Поручение делать запасы в регионах дал Минздрав России, как сообщили со ссылкой на СМИ в «Новых Известиях».
У медицинских организаций каждого региона должен быть сформирован запас лекарственных средств минимум на 4 месяца. Министр Михаил Мурашко признал, что логистические цепочки по доставке зарубежных препаратов, порой, дают сбои, но отметил, что ведется наращивание объемов собственного производства лекарств.
По словам министра, в России хоть и наблюдаются задержки поставок, но отказов или серьезных угроз для фармрынка зафиксировано не было.
Напомним, в мае этого года министр здравоохранения Омской области получил прокурорское представление из-за того, что 10-летняя девочка не могла с января по конец марта получить льготный инсулин.
Также ранее мы писали о том, что в Омске наблюдался дефицит другого жизненно важного препарата: