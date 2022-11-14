«Понимаете, у меня не просто инвалидность» — начинает свой рассказ Сергей в проекте #безграничные_возможности2022.
Я родился с ДЦП, проблемы со здоровьем были всегда. И изначально, почти до 16-летнего возраста, у меня инвалидности не было как таковой. Врачи не признавали во мне инвалида. А увлечение велоспортом, в первую очередь, не дает мне сидеть дома и не замыкаться в четырех стенах».
Трехколесное чудо рядом с Сергеем — трайк — уникальный механизм. Аналогов нет. И эта разновидность велосипеда абсолютно приспособлена под нужды мужчины в городской среде. Прежняя модель была односкоростной, но Сергею так хотелось победить преграды, что в какой-то момент он фактически нарисовал в своей голове образ транспорта будущего для себя.
«У меня возникла мысль заиметь что-то многоскоростное и более горизонтальное. Поиски в интернете привели к этому чуду. Увидел я его на одной из торговых интернет-площадок, потом решил выйти на производителя, связался с менеджерами. Этот велосипед — он собирается под заказчика. То есть, от первого и до последнего винтика — все, что заказчик хочет, то и будет, вплоть до названия».
На ежедневные велопрогулки Сергей отправляется не один. Верный компаньон — мини-овчарка породы «шелти» — рядом всегда. С одной стороны — компания, с другой — точка приложения заботы — особый вид социализации для человека, который ограничен в своих возможностях с детства.
«Ей на данный момент десять с половиной лет, то есть вырастил ее со щенячьего возраста, воспитал ее под себя. Вот так мы и существуем вместе: я, трайк и собака».
О своей инвалидности мужчина старается не думать. Но есть одна вещь, которая не даёт покоя. Отметка в медкарте, как приговор, при трудоустройстве. А работа — любая, пусть даже самая незначительная, существенно помогла бы Сергею. Ведь нет ничего важнее, чем ощущать себя полноценным членом общества.
«Кроме основного заболевания — ДЦП, есть куча сопутствующих заболеваний, которые не позволяют мне работать. К тому же у меня идут очень жесткие ограничения по труду — не больше 4 часов в день и то — лёгкие, подсобные работы за столом».
Зато в велобайкерском клубе Сергею рады всегда. Пристань его надежды и практически второй дом — место, где он забывает о болезни.
«Я один из членов клуба. Это клуб самых необычных велосипедов в Омске, как двухколесных, так и трехколесных. В городе, не только среди велосипедистов, но и среди мотобайкеров меня знают, как Гендальфа, потому что езжу по городу далеко не первый год, ну и очень часто встречаемся, общаемся, то есть это происходит при каждом выезде. Это может быть либо каждый день, либо по нескольку раз в день».
При этом Сергей подчеркивает, велосипед в его жизни появился намного раньше. Однажды он ехал по дороге и участники клуба, поравнявшись с ним, решили остановиться и расспросить о трехколесном транспорте.
«Соответственно, сразу поступило предложение прокатиться-пообщаться вместе. Вот с этого всё и началось. С клубом я уже пятый год. Это общение!» — невероятно наивно произносит наш герой эту простую истину.
И вдруг понимаешь, что для счастья человеку нужен сущий пустяк. Свежая газета — родство с человечеством по утрам, и огромная планета, по которой можно колесить без устали. Поэт Роберт Рождественский всё же был чертовски прав.
«Общение с новыми людьми приводит к тому, что я постоянно дорабатываю свой трайк. Постоянное улучшение велосипеда идет в той или иной области. К тому же наши, российские дороги не дают расслабляться, сами понимаете».
Главное — быть в движении, таков совет Сергея Шепалова тем, кто также, как и он, ограничен по здоровью в своих возможностях. Ведь только так можно отряхнуться от неуверенности в себе, почувствовать себя полноценным человеком и понять, что болезнь — даже самая тяжелая — не приговор, а стимул.
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