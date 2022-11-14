«Я один из членов клуба. Это клуб самых необычных велосипедов в Омске, как двухколесных, так и трехколесных. В городе, не только среди велосипедистов, но и среди мотобайкеров меня знают, как Гендальфа, потому что езжу по городу далеко не первый год, ну и очень часто встречаемся, общаемся, то есть это происходит при каждом выезде. Это может быть либо каждый день, либо по нескольку раз в день».