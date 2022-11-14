Охрана нажала «красную кнопку». Нетрезвый омич ломился в окна ногами и руками

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился работник одного из предприятий, который объяснил, что к зданию подъехал красный «ВАЗ-2109», из него вышел человек, который начал стучать руками и ногами в двери и окна здания, затем сел обратно в машину и уехал.