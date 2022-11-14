Охрана нажала «красную кнопку». Нетрезвый омич ломился в окна ногами и руками

В минувшие выходные сработала тревожная кнопка на одном из охраняемых зданий по ул. Герцена. Как сообщила пресс-служба омской Росгвардии, сотрудники задержали мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Он, к тому же, был за рулем.
К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился работник одного из предприятий, который объяснил, что к зданию подъехал красный «ВАЗ-2109», из него вышел человек, который начал стучать руками и ногами в двери и окна здания, затем сел обратно в машину и уехал.
Правоохранители обратили внимание, что через дорогу к похожему автомобилю шаткой походкой подошел гражданин, затем сел в машину и на большой скорости подъехал обратно к зданию. Можем предположить, что прибывший наряд он попросту не заметил.
Росгвардейцы лицезрели, как из салона «девятки», шатаясь, выбрался мужчина, резко пахнущий алкоголем. Его задержали и передали экипажу ГИБДД для дальнейшего разбирательства. 43-летний автолюбитель не стал отрицать, что пьян. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.