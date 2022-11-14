Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Охрана нажала «красную кнопку». Нетрезвый омич ломился в окна ногами и руками

Вчера, 12:16

В Омске пьяный водитель «девятки» ломился в охраняемое здание

Пьяный омич приехал к зданию, вышел из машины, начал стучать в двери и окна. Не достучался и ушел. Вернулся снова к приезду наряда.

В минувшие выходные сработала тревожная кнопка на одном из охраняемых зданий по ул. Герцена. Как сообщила пресс-служба омской Росгвардии, сотрудники задержали мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Он, к тому же, был за рулем.

К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился работник одного из предприятий, который объяснил, что к зданию подъехал красный «ВАЗ-2109», из него вышел человек, который начал стучать руками и ногами в двери и окна здания, затем сел обратно в машину и уехал.

Правоохранители обратили внимание, что через дорогу к похожему автомобилю шаткой походкой подошел гражданин, затем сел в машину и на большой скорости подъехал обратно к зданию. Можем предположить, что прибывший наряд он попросту не заметил.

Росгвардейцы лицезрели, как из салона «девятки», шатаясь, выбрался мужчина, резко пахнущий алкоголем. Его задержали и передали экипажу ГИБДД для дальнейшего разбирательства. 43-летний автолюбитель не стал отрицать, что пьян. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.

Прав нет, можно и выпить. В Омске остановили пьяного «газелиста» с людьми в салоне
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Росгвардия#ГИБДД#Пьяный за рулем#Охрана
Подпишитесь
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков покинул свой пост
Вчера, 19:05
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Вчера, 14:01
Циклон принесет в Омскую область мороз как в Якутске
Сегодня, 09:01
Учеба кончилась. Из Омской области проводили группу военнослужащих
Сегодня, 12:49
Московская фирма решила обанкротить омскую «Тепловую компанию»
Вчера, 14:39
Решение вынесет суд. Омичи массово оспаривают призыв во время частичной мобилизации
Сегодня, 11:37