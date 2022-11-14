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Обжаловать не вышло. Омичка упала в автобусе и попросила компенсацию

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI
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В Омске перевозчик не отбился в суде от компенсации за травму пассажирки

Омичка взыскала с перевозчика компенсацию через суд после падения в автобусе. Перевозчик подал апелляцию, но безуспешно.

Пресс-служба Омского областного суда сообщила, что в суде рассмотрели апелляцию от ИП Бондаренко А. на решение районного суда.

Районный суд взыскал с него в пользу омички компенсацию морального вреда. Вечером 13 июля 2019 года она ехала в автобусе, принадлежащем ИП Бондаренко А. Около остановки на ул. 10-й Чередовой водитель, не снижая скорости, пролетел «лежачего полицейского». Женщина потеряла опору и упала на площадку. Получила травму.

Судебная коллегия Омского областного суда согласилась с выводами районного суда, который взыскал с ИП Бондаренко А. Его апелляция осталась без удовлетворения.

Компенсация морального вреда, а также штраф за отказ от удовлетворения требований потребителя вместе с судебными расходами стоили перевозчику 160 тыс. рублей.

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Транспорт#Жалобы#Апелляция#Автобус#Травма
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