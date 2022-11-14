Обжаловать не вышло. Омичка упала в автобусе и попросила компенсацию

Районный суд взыскал с него в пользу омички компенсацию морального вреда. Вечером 13 июля 2019 года она ехала в автобусе, принадлежащем ИП Бондаренко А. Около остановки на ул. 10-й Чередовой водитель, не снижая скорости, пролетел «лежачего полицейского». Женщина потеряла опору и упала на площадку. Получила травму.