Обжаловать не вышло. Омичка упала в автобусе и попросила компенсацию

Пресс-служба Омского областного суда сообщила, что в суде рассмотрели апелляцию от ИП Бондаренко А. на решение районного суда.
Районный суд взыскал с него в пользу омички компенсацию морального вреда. Вечером 13 июля 2019 года она ехала в автобусе, принадлежащем ИП Бондаренко А. Около остановки на ул. 10-й Чередовой водитель, не снижая скорости, пролетел «лежачего полицейского». Женщина потеряла опору и упала на площадку. Получила травму.
Судебная коллегия Омского областного суда согласилась с выводами районного суда, который взыскал с ИП Бондаренко А. Его апелляция осталась без удовлетворения.
Компенсация морального вреда, а также штраф за отказ от удовлетворения требований потребителя вместе с судебными расходами стоили перевозчику 160 тыс. рублей.