На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением

На сайте Центрального районного суда появились сведения о том, что 15 сентября 2022 года Людмила Маслакова подала в суд на бывшего работодателя — министерство здравоохранения Омской области.
Иск приняли, но заседание откладывали для сбора доказательств. Детская городская больница № 4 выступила в качестве третьего лица. Заседание прошло 9 ноября, но пока о результатах не сообщается.
По данным источников «NGS55», бывший главврач посчитала свое увольнение неправомерным.
«Причиной прекращения трудовых отношений стал в том числе низкий темп исполнения учреждением мероприятий национального проекта «Здравоохранение», — сообщили сотрудникам «NGS55» в министерстве.
Ранее мы писали о том, что на пост главврача Детской городской больницы № 4 в июле назначили Ирину Суворову, при Людмиле Маслаковой она занимала пост заместителя по амбулаторной помощи.