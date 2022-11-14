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На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI
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В Омске экс-главврач после 36 лет работы подала в суд на минздрав

Людмила Маслакова 36 лет занимала пост главврача детской городской больницы № 4 и не согласна с увольнением.

На сайте Центрального районного суда появились сведения о том, что 15 сентября 2022 года Людмила Маслакова подала в суд на бывшего работодателя — министерство здравоохранения Омской области.

Иск приняли, но заседание откладывали для сбора доказательств. Детская городская больница № 4 выступила в качестве третьего лица. Заседание прошло 9 ноября, но пока о результатах не сообщается.

По данным источников «NGS55», бывший главврач посчитала свое увольнение неправомерным.

«Причиной прекращения трудовых отношений стал в том числе низкий темп исполнения учреждением мероприятий национального проекта «Здравоохранение», — сообщили сотрудникам «NGS55» в министерстве.

Ранее мы писали о том, что на пост главврача Детской городской больницы № 4 в июле назначили Ирину Суворову, при Людмиле Маслаковой она занимала пост заместителя по амбулаторной помощи.

Впервые за 36 лет. В одной из детских больниц Омска сменился главврач
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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Детская больница#Главврач#Отставки и назначения#Увольнение
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