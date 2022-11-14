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Минэкономразвития сообщило о росте платы за услуги ЖКХ с 1 декабря

Сегодня, 14:51
По данным Минэкономразвития, тарифы на услуги ЖКХ в стране вырастут с 1 декабря. Рост не должен превысить девяти процентов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Известия , хотя эти тарифы обычно индексируют 1 июля, но на этот раз это решили сделать уже в декабре.

Ведомство объясняет это тем, что сфера ЖКХ должна работать бесперебойно, предоставляя услуги нормального качества. Помимо этого, есть необходимость в обновлении теплотрасс, водопроводов и прочей инфраструктуры.

С 1 декабря платить россиянам в среднем придется больше на 324 рубля, если брать в расчет семью из трех человек. С 1 июля 2024 года плата вырастет еще на 248 рублей, а в 2025 году – на 221 рубль.

 

#Светлана Павлова
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