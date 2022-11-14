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Индия хочет увеличить объемы торговли с Россией вдвое

Сегодня, 17:03
Индия желает увеличить вдвое объемы торговли с Российской Федерацией. Это касается в том числе сделок, подразумевающих расчеты в нацвалютах.

СМИ сообщили, что Минпромторг ознакомился с отзывами, оставленными экспортерами и коммерческими компаниями. Аналитики пришли к выводу, что государству нужно увеличивать объемы торговли, передает Общественная служба новостей. В этом поможет использование индийской национальной валюты — рупии. Власти уже дали соответствующее разрешение.

В Минпромторге пояснили, что решение принимается с целью упростить международные операции в нацвалюте. Также на это повлиял возрастающий интерес к интернационализации рупии.

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