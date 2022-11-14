Индия хочет увеличить объемы торговли с Россией вдвое

СМИ сообщили, что Минпромторг ознакомился с отзывами, оставленными экспортерами и коммерческими компаниями. Аналитики пришли к выводу, что государству нужно увеличивать объемы торговли, передает Общественная служба новостей. В этом поможет использование индийской национальной валюты — рупии. Власти уже дали соответствующее разрешение.