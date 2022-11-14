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Государства G7 решили заняться спекуляцией на рынке ради нефти из России

Сегодня, 17:04
Финансовое ведомство США приняло решение о продлении разрешения на сделки по энергоносителям с банками России, находящимися под санкциями.

Разрешение будет действовать не до 5 декабря 2022 года, как это было раньше, а до 15 мая 2023 года, сообщает Общественная служба новостей.

В результате у трейдеров из Соединенных Штатов появятся дополнительные шесть месяцев. Отметим, что в Евросоюзе срок начала эмбарго на нефть из РФ остается прежним.

Ранее СМИ сообщали, что многие государства готовы вступить в противостояние с США по вопросам, связанным с нефтью. При этом страны готовы противостоять американцам даже в ущерб своим интересам. Например, Турция и Китай.

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