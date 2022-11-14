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Эксперты назвали главную отличительную черту лабрадоров

Сегодня, 16:10
Кинологи проинформировали о том, что главной отличительной чертой лабрадоров является исключительная дружелюбность.

 

 

Общественная служба новостей пишет, что эти собаки любят всех, кто их окружает. Именно поэтому лабрадоров не стоит покупать тем, кто нуждается в псах-охранниках.

Лабрадор просто обожает детей – он готов постоянно играть с ними. Родителям можно не волноваться о том, что эта собака когда-нибудь навредит ребенку.

Лабрадоры оказывают помощь в спасении людей из-под завалов, поисках наркотиков и других запрещенных веществ. Собаки этой породы отлично справляются с «работой» поводыря для незрячего и приносят хозяевам дичь во время охоты.

#Светлана Павлова
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