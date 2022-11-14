Эксперты назвали главную отличительную черту лабрадоров

Общественная служба новостей пишет, что эти собаки любят всех, кто их окружает. Именно поэтому лабрадоров не стоит покупать тем, кто нуждается в псах-охранниках.
Лабрадор просто обожает детей – он готов постоянно играть с ними. Родителям можно не волноваться о том, что эта собака когда-нибудь навредит ребенку.
Лабрадоры оказывают помощь в спасении людей из-под завалов, поисках наркотиков и других запрещенных веществ. Собаки этой породы отлично справляются с «работой» поводыря для незрячего и приносят хозяевам дичь во время охоты.