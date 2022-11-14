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Экономист Гудмундссон прогнозирует инфляцию и долги в государствах G20

Сегодня, 17:00
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Трюггви Гудмундссон заявил о проблемах в странах G20. К такому выводу он пришел на основании снижения экономических показателей в этих государствах.

Экономист рассказал, что прогнозы МВФ по росту мировой экономики в следующем году стали ниже и составили 2,7%, передает Общественная служба новостей. Эксперт не исключил, что этот показатель может снизиться до 2%.

Гудмундссон предположил, что многие государства вынуждены будут ужесточить налогово-бюджетную и кредитно-денежную политику, чтобы уменьшить инфляцию и устранить долговую уязвимость. Эти ужесточения могут произойти уже в ближайшие месяцы.

Ранее СМИ сообщали о предупреждения распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о возможной холодной войне между КНР и Соединенными Штатами.

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