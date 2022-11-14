Экономист Гудмундссон прогнозирует инфляцию и долги в государствах G20

Экономист рассказал, что прогнозы МВФ по росту мировой экономики в следующем году стали ниже и составили 2,7%, передает Общественная служба новостей. Эксперт не исключил, что этот показатель может снизиться до 2%.
Гудмундссон предположил, что многие государства вынуждены будут ужесточить налогово-бюджетную и кредитно-денежную политику, чтобы уменьшить инфляцию и устранить долговую уязвимость. Эти ужесточения могут произойти уже в ближайшие месяцы.
Ранее СМИ сообщали о предупреждения распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о возможной холодной войне между КНР и Соединенными Штатами.