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Достаем пуховик и лыжные маски. Погода Омской области скоро возьмет пример с Эльбруса

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
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В Омской области ожидается кошмарное похолодание с середины недели

Как на горном курорте, только с влажностью и катком вместо лыжной трассы и сухого морозца. Омичам можно поискать в карманах пуховиков прошлогодние маски, но от грядущей непогоды лучше защитят лыжные балаклавы.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что циклон пригонит в Омскую область арктический воздух. К среде ветер сменится с юго-западного на северо-западный, и резко похолодает. В ночь со среды на четверг в некоторых районах «стукнет» -23. Повысится атмосферное давление, метеозависимым людям можно только посочувствовать.

Всем омичам придется несладко. Возможна акклиматизация, как после перелета. Потому что на день вторника еще мокрый снег с дождем и +3, а уже со среды разброс температуры будет от -2 до -15 по районам.

Весь ноябрь в Омске влажно из-за непрекращающихся дождей и мокрого снега. И вот, после дождичка, в четверг обещают мороз. В Омске до -15, а по области — до -23.

Влажный воздух может холодом «обжигать» дыхательные пути, будьте осторожны и берите пример с лыжников, защищайте лицо. Омская погода как раз решила взять пример с Эльбруса, там сейчас -19. Только у них лыжные трассы, а у нас гололед.

Такие низкие значения температуры воздуха в этом году будут впервые и вернутся к климатическим нормам ноября. Похолодание продолжится. Ветер ждем с порывами до 15 м. с., что, для понимания скорости, равняется 54 км. ч.

17 ноября максимальная температура воздуха в +10 наблюдалась в 2001 году, а минимальная -37 — 120 лет назад, в 1902 году. Будем надеяться, что в этом году обойдется без рекордов, хотя отметим, что ранее был прогноз, согласно которому омичей ждет почти -40 по ощущениям в скором времени.

По ощущениям -40, а в календаре осень. Ноябрь не раз заставит омичей переодеться
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#Погода в Омске#Новости#Омская область#Омск#УГМС#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Опасная погода#Дарья Зыкова
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