Достаем пуховик и лыжные маски. Погода Омской области скоро возьмет пример с Эльбруса

17 ноября максимальная температура воздуха в +10 наблюдалась в 2001 году, а минимальная -37 — 120 лет назад, в 1902 году. Будем надеяться, что в этом году обойдется без рекордов, хотя отметим, что ранее был прогноз, согласно которому омичей ждет почти -40 по ощущениям в скором времени.