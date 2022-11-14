Достаем пуховик и лыжные маски. Погода Омской области скоро возьмет пример с Эльбруса

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что циклон пригонит в Омскую область арктический воздух. К среде ветер сменится с юго-западного на северо-западный, и резко похолодает. В ночь со среды на четверг в некоторых районах «стукнет» -23. Повысится атмосферное давление, метеозависимым людям можно только посочувствовать.
Всем омичам придется несладко. Возможна акклиматизация, как после перелета. Потому что на день вторника еще мокрый снег с дождем и +3, а уже со среды разброс температуры будет от -2 до -15 по районам.
Весь ноябрь в Омске влажно из-за непрекращающихся дождей и мокрого снега. И вот, после дождичка, в четверг обещают мороз. В Омске до -15, а по области — до -23.
Влажный воздух может холодом «обжигать» дыхательные пути, будьте осторожны и берите пример с лыжников, защищайте лицо. Омская погода как раз решила взять пример с Эльбруса, там сейчас -19. Только у них лыжные трассы, а у нас гололед.
Такие низкие значения температуры воздуха в этом году будут впервые и вернутся к климатическим нормам ноября. Похолодание продолжится. Ветер ждем с порывами до 15 м. с., что, для понимания скорости, равняется 54 км. ч.
17 ноября максимальная температура воздуха в +10 наблюдалась в 2001 году, а минимальная -37 — 120 лет назад, в 1902 году. Будем надеяться, что в этом году обойдется без рекордов, хотя отметим, что ранее был прогноз, согласно которому омичей ждет почти -40 по ощущениям в скором времени.