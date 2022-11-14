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Диетолог предупреждает: чипсы вызывают зависимость сильнее никотинового

14 ноября, 14:02
Объясняется это тем, что при производстве большинства не слишком полезных продуктов, в них добавляют такое количество усилителей вкуса, что это опасно возникновением зависимости, подобной наркотической.

INFOX.RU поделились соображениями на этот счет  диетолога, врача-эндокринолога Нурии Диановой. Она рассказала слушателям радиостанции «Говорит Москва», что одна из ее подруг стала зависимой от чипсов, как курильщик от никотина. 

По словам Диановой в хрустящем лакомстве содержатся все те же вредные вещества, например, акриламид. Много пишут о том, что он может спровоцировать рак или импотенцию, но человека с компульсивными наклонностями это не останавливает.

В чипсах так хитро сочетаются вкусовые добавки, что любителям такой картошки очень сложно отказаться от ее употребления. Глутамат натрия, о котором сейчас столько говорят, делает еду очень привлекательной для нашего мозга и вкусовых сосочков. Человек чувствует языком то, что приносит ему временное облегчение, а со временем возникает психологическая зависимость.

При этом в чипсах в больших концентрациях содержится жиры и углеводы, их сочетание может привести к инсулинорезистентности, и как следствие сахарному диабету.

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