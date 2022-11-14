Диетолог предупреждает: чипсы вызывают зависимость сильнее никотинового

В чипсах так хитро сочетаются вкусовые добавки, что любителям такой картошки очень сложно отказаться от ее употребления. Глутамат натрия, о котором сейчас столько говорят, делает еду очень привлекательной для нашего мозга и вкусовых сосочков. Человек чувствует языком то, что приносит ему временное облегчение, а со временем возникает психологическая зависимость.