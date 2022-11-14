ЧП в Москве: В результате пожара погиб человек

Жертвой пожара стал один человек, пишет информационный портал NEWS.ru. Спасли четверых человек, один из которых — ребенок.
В тушении возгорания участвовали свыше 40 сотрудников МЧС. Они пользовались 12-ю единицами специальной техники. Telegram-канал «112» пишет, что из окна горевшей на девятом этаже квартиры выпрыгнул жилец — он лишился самообладания, пока ожидали помощи, и решил спастись самостоятельно. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
О простейшем способе спасения жизни человеку, лишившемуся сознания во время пожара, рассказал эксперт по выживанию Михаил Макеев. До прибытия медиков скорой помощи нужно держать под контролем признаки жизни пациента. Чтобы не произошла асфиксия вследствие западания языка пострадавшего следует уложить на бок, а под голову непременно необходимо что-то подложить, проинформировал Макеев.