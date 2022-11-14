ЧП в Москве: В результате пожара погиб человек

О простейшем способе спасения жизни человеку, лишившемуся сознания во время пожара, рассказал эксперт по выживанию Михаил Макеев. До прибытия медиков скорой помощи нужно держать под контролем признаки жизни пациента. Чтобы не произошла асфиксия вследствие западания языка пострадавшего следует уложить на бок, а под голову непременно необходимо что-то подложить, проинформировал Макеев.