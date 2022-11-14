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Британский премьер-министр Сунак представил план экономической изоляции России

Сегодня, 16:49
В Великобритании обнародована программная статья на тему снижения степени влияния России на глобальную экономику. План, разработанный главой правительства Риши Сунаком, содержит пять пунктов.

Общественная служба новостей пишет, что премьер-министр Великобритании настаивает на продолжении военной поддержки Киеву и оказании помощи британцам, столкнувшимся с трудностями в оплате счетов за электричество. Сунак считает, что важно поддерживать беднейшие страны, которым угрожает голод.

Государствам, имеющим возможность, следует нарастить объемы выпускаемой продовольственной продукции и высвободить накопленные ими запасы. Таким образом, они воспрепятствуют «манипуляциям Москвы» в этом вопросе, констатировал Сунак.

Отдельным пунктом руководитель британского правительства прописал обеспечение безопасности цепочкам поставок и незамедлительный отказ от энергетической зависимости от России. Сунак также назвал необходимой приверженность активному продвижению свободных мировых рынков. 

 

#Светлана Павлова
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