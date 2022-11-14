Британский премьер-министр Сунак представил план экономической изоляции России

Общественная служба новостей пишет, что премьер-министр Великобритании настаивает на продолжении военной поддержки Киеву и оказании помощи британцам, столкнувшимся с трудностями в оплате счетов за электричество. Сунак считает, что важно поддерживать беднейшие страны, которым угрожает голод.