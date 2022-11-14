Неизвестно, как сложится жизнь Анны Верепчан. Не исключено, что однажды она действительно поднимется на музыкальный олимп. Но даже если нет, утверждает девочка, она обязательно найдет себя. Станет, если не музыкантом, то мультипликатором. Времени на самоопределение еще очень много. Главное, что сейчас — есть мечта и цель.