Для своих лет — Ане 13, девочка неплохо владеет инструментом. С другой стороны — она лишь в начале большого музыкального пути, а значит о глобальных достижениях говорить пока рано. И все же — наша героиня регулярно участвует в конкурсах и получает награды, которые мотивируют Аню брать новые планки пианистического мастерства.
«Музыка помогла мне найти новых замечательных друзей, а ещё у меня большой успех в освоении инструмента, меня это очень радует. Я много занимаюсь, отсюда и победы во многих конкурсах пианистов. Я очень люблю музыку».
Она не просто хочет стать пианисткой. В планах у девочки развивать и вокальные способности. Однажды, мечтает Аня, она будет сидеть на огромной сцене за инструментом, аккомпанировать себе и петь. Петь так, чтобы в зале замирало дыхание у каждого, кто придет на ее концерт.
«Я думаю, что успех и мастерство зависят от упорства и терпения. Музыкой надо заниматься интенсивно и каждый день. От количества репетиций многое зависит. Этому надо посвящать себя целиком. Тогда и результат не заставит себя ждать».
Аня не боится трудностей. И, если ей в руки попадают сложные партитуры, она с азартом берется за их изучение. Знакомство с новым произведением — творчество в чистом виде. Вот когда девочка по-настоящему отключается от происходящего вокруг. Есть только она, ноты и инструмент. И в голове единственная мысль: пусть весь мир подождет.
«Я люблю сложные произведения. Самое любимое — это разбирать что-то новое и отрабатывать затем это день за днем. Мне нравится открывать что-то новое. Очень».
Занятие музыкой изменило жизнь девочки.
«Моя жизнь стала интереснее, разнообразнее. Ну, и как я говорила, с помощью музыки я нашла много новых друзей. Мы в прошлом году, например, ездили в лагерь „Богатырская застава“. Там я познакомилась с огромным количеством ребят».
Ежедневно в достижении успеха Ане помогает поддержка близких и, конечно, педагогов. Именно наставники направляют девочку по дорогам мира музыки, формируют ее вкус и восприятие, учат чувствовать красоту и отличать истинное от ложного.
«Иногда, конечно, я сталкиваюсь с трудностями. Например, какое-то очень сложное произведение. Вот где помощь моих педагогов бесценна. Вместе мы осваиваем это. И я почти каждый день получают новые музыкальные знания».
Неизвестно, как сложится жизнь Анны Верепчан. Не исключено, что однажды она действительно поднимется на музыкальный олимп. Но даже если нет, утверждает девочка, она обязательно найдет себя. Станет, если не музыкантом, то мультипликатором. Времени на самоопределение еще очень много. Главное, что сейчас — есть мечта и цель.
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