В чистом поле. Омич заготовил марихуану и не успел употребить из-за полиции

Правоохранители задержали автомобиль, в котором перевозили наркотики. «Lada Priora» ехала по дороге Тюмень-Омск. За рулем находился 30-летний мужчина, в салоне — 18-летний родственник.
Полиция изъяла четыре пакетом с растением, похожим на коноплю. Эксперты заключили: это марихуана, общий вес — почти два килограмма.
Выяснилось, молодой сельчанин позвонил своему брату, чтобы тот забрал его из Ильинки. Растения юноша собрал в поле в нескольких километрах от деревни. Планировал изготовить различные наркотики для личного потребления. Автомобиль задержали сразу при выезде на трассу.
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.