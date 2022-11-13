В чистом поле. Омич заготовил марихуану и не успел употребить из-за полиции

Выяснилось, молодой сельчанин позвонил своему брату, чтобы тот забрал его из Ильинки. Растения юноша собрал в поле в нескольких километрах от деревни. Планировал изготовить различные наркотики для личного потребления. Автомобиль задержали сразу при выезде на трассу.