Старые ботинки вместо новых уггов. Омичка пожаловалась на работу «Почты России»

В комментариях пользователи посоветовали обязательно делать опись при отправлении дорогих вещей; рекомендовали написать заявление в полицию или обратиться в Роспотребнадзор. Также говорят, что открывать посылку лучше в почтовом пункте, проверять содержимое при сотрудниках.