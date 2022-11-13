Старые ботинки вместо новых уггов. Омичка пожаловалась на работу «Почты России»

Омичи рассказали о неприятном случае с «Почтой России». Пост появился в паблике «Голос Омска». Дочь автора живет в Томске, мама решила выслать ей посылку: натуральные угги, носки и сладости.
«Вместо уггов дочка вытащила старые мужские ботинки! Пошли на почту, а они разводят руками. Посылка отслеживалась по приложению. Уже с сортировочной Омска она вышла с недовесом», — восклицает омичка. Семья обратилась на горячую линию «Почты России».
К публикации также приложена видеозапись, где дочь распаковывает посылку. Там действительно лежат мужские ботинки.
В комментариях пользователи посоветовали обязательно делать опись при отправлении дорогих вещей; рекомендовали написать заявление в полицию или обратиться в Роспотребнадзор. Также говорят, что открывать посылку лучше в почтовом пункте, проверять содержимое при сотрудниках.
Многие поделились аналогичными историями: «Вытащили деньги», «Увидели дырку в упаковке. Видно, что пальцем проткнули. Неприятно», «Украли новые ботинки и пуховик. Недовеса не было — в мешок положили бутылки с песком» и т. д.
С автором поста попытался связаться официальный представитель Почты России в социальных сетях. Он уточнил трек-номер отправления.