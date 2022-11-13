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Сеть «Вкусно — и точка» собирается покорять рынок Беларуси

14 ноября, 00:43
Ресторанная сеть «Вкусно — и точка» сообщила о намерении выйти на белорусский рынок. В сети уже сообщили о подписании соглашения по франчайзингу c белорусским предприятием «КСБ Виктори Рестораны».

Соответствующие данные были опубликованы на сайте российской сети ресторанов быстрого питания. 

Отмечается, что в Белоруссии сейчас функционирует 25 предприятий, относящихся к сфере быстрого обслуживания — заведения открыты в шести городах. Приняв решение о работе в Беларуси сети «Вкусно — и точка», компания обеспечит сохранение свыше 2 тыс. рабочих мест, — пишет Russian.rt.com.

Также сообщалось, что во «Вкусно — и точка» выросли цены на шесть позиций меню, повышение составило от 5 до 10%. Всего в меню ресторанов на данный момент включено 300 позиций.

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