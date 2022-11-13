Сеть «Вкусно — и точка» собирается покорять рынок Беларуси

Соответствующие данные были опубликованы на сайте российской сети ресторанов быстрого питания.
Отмечается, что в Белоруссии сейчас функционирует 25 предприятий, относящихся к сфере быстрого обслуживания — заведения открыты в шести городах. Приняв решение о работе в Беларуси сети «Вкусно — и точка», компания обеспечит сохранение свыше 2 тыс. рабочих мест, — пишет Russian.rt.com.
Также сообщалось, что во «Вкусно — и точка» выросли цены на шесть позиций меню, повышение составило от 5 до 10%. Всего в меню ресторанов на данный момент включено 300 позиций.