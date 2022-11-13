Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия

В это году на празднование решили потратить минимум средств. От большей части торжеств отказались. Здесь рассказываем, как же пройдет Новый год в Омске. А тут сообщаем, будут ли продавать новогодние елки и где. Несмотря на экономию, украшать город все-таки планируют. Сейчас идет поиск подрядчика для этих целей. Начальная стоимость контракта — 1,4 миллиона рублей. В это время о своих желаниях поведали омичи: рассказали, сколько дней хотели бы отдыхать в период Нового года. Кстати, есть те, кто мог бы прожить без этих выходных.