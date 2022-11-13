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Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
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Самые значимые события недели.

Режим повышенной готовности в Омске

В начале недели стало известно, что в Омске ненадлежащим образом разместили мобилизованных. Речь о призывниках из Красноярского края. Нарушения подтвердила военная прокуратура. Ситуацию разрешили оперативно, а виновных привлекут к ответственности. К концу недели администрация Любинского района сообщила о гибели омичей на Украине во время исполнения боевого задания.

10 ноября в Омской области ввели режим повышенной готовности. На жизни омичей это никак не повлияет, однако вопросам безопасности от ЧС на всей территории региона теперь уделяют больше внимания. Также власти внесли поправки в документ, обозначающий список мест, где запрещена продажа алкоголя. В перечни есть не только военные объекты, школы и детсады, но теперь — спортивные и медицинские организации.

В четверг региональное отделение Народного фронта сообщило, что в Омске мобилизовали мужчину с онкологическим заболеванием. В военном госпитале не подтвердили категорию. История разрешилась благополучно, омича после разбирательств отпустили домой. Тем временем омским программистами перестанут давать отсрочку от частичной мобилизации, прием заявлений на Госуслугах закроется 16 ноября. Ранее в России объявили о завершении кампании по частичному призыву граждан.

Сформирован регламент отправления омских чиновников в командировки на Донбасс. Им гарантированы выплаты и компенсации затрат. Говоря о мерах поддержки, напомним, что в регионе начали компенсировать работодателям затраты на зарплату при трудоустройстве членов семей мобилизованных. Программа будет действовать весь следующий год. А что положено самим призывникам? Разбираемся в материале ниже:

Денежное довольствие мобилизованным из Омской области. Когда и сколько получат?
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10 ноября в регионе прошла пресс-конференция на тему осеннего призыва. Там рассказали, что ждет срочников и привлекут ли их к участию в специальной военной операции.

Пожар в детском саду Омска

Пожар произошел 9 ноября в детском саду № 168 в Нефтяниках. Горели вещи на первом этаже. В учреждении находились 154 ребенка и 30 сотрудников. Пострадавших нет. После происшествия о проверке объявила областная прокуратура. Специалисты намерены выяснить, как обеспечивалась пожарная безопасность. По итогам решится вопрос о мерах реагирования.

Судебные разбирательства в Омске

На неделе было много новостей из зала суда. Собрали самое интересное:

  • Супруга бывшего депутата Сергея Калинина отсудила часть общего имущества. Экс-парламентария осудили за мошенничество и организацию преступного сообщества. Суд отправил его за решетку на 16 лет. Имущество было арестовано. Однако теперь часть его отойдет бывшей супруге Калинина Екатерине Талызиной.
  • С омского бизнесмена Станислава Мацелевича хотят взыскать более миллиарда рублей. Это требование банка в счет возмещения имущественного вреда. Предприниматель участвовал в финансовых махинациях, однако уголовное преследование прекратили из-за срока давности. Из колонии Мацелевич вышел в феврале этого года.
  • «Левобережный маньяк» хочет обжаловать свой обвинительный приговор. Ранее Омича осудили на 18 лет в колонии строго режима за убийство, покушение на убийство и серию разбойных нападений.
  • Судить будут судью. Завершилось расследование ДТП 2019 года. Тогда мужчина наехал на двух пешеходов, один из них серьезно пострадал. За рулем оказался судья Колосовского районного суда Омской области. Сейчас уголовное дело готовят к передаче в суд.
  • Обманутые дольщики вновь пытаются добиться справедливости, теперь через суд. Члены и бывшие члены ЖСК «Рубин-2» активизировались: хотят собраться вместе, возобновить подачу исков и жалоб. Омичи стали жертвами обмана со стороны застройщика, фирма принадлежит убитому омскому бизнесмену Виктору Бергу.

А вообще на этой неделе мы подготовили ТОП арбитражных дел за октябрь. Сумма исковых требований по самым крупным из них — почти полтора миллиарда рублей. Подробности ниже:

Топ арбитража. «Газпромбанк», миллионер Дворниченко и алкогольные споры
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Закрытие роддома в Омске

В конце недели была обновлена информация в ЕГРЮЛ о состоянии родильного дома № 5 в Омске. Напомним, о планах его реорганизации заявляли еще в апреле. С 11 ноября учреждение официально ликвидировано и присоединено к МСЧ-4. На грани закрытия находится и роддом № 4. Здание срочно нуждается в ремонте, пациенток туда почти не привозят, а персонал жалуется на работу. Город55 подробно разобрался в проблеме:

«Мы скоро разучимся принимать роды». Омский роддом № 4 находится на грани закрытия
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К медицинской теме. В Омской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Да, она была. Только для сотрудников общепита, торговли, транспорта и т. д. Теперь и ее не будет. Омичи вместо всем надоевшей инфекции стали получать другие диагнозы. Известно, чем сейчас болеют жители региона — читайте подробности.

Минздрав начал делать еженедельную сводку о работе «скорой помощи». Следим за данными.

Скандал с Шаром Бухгольца

Омичи продолжают обсуждать судьбу шара Бухгольца. Теперь против переноса памятника в парк 300-летия Омска выступили дизайнеры. 10 ноября обсуждался проект благоустройства. Многие уверены, монумент «Держава» не впишется в зеленый колорит. В последнее время новостей о выборе между шаром и конем стало так много, что сложно вспомнить, с чего все началось. Мы рассказываем о скандале, пока шар никуда не укатили. Читайте материал ниже:

Шар, памятник и улыбка Моны Лизы: что происходит с омской «Державой»
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К вопросу благоустройства Омска. Озвучены сроки реконструкции СКК Блинова. Вернуть объект из забытья планируют к 2024 году. Также готовится проект обновления территории возле Дворца творчества. Там хотят оборудовать и экотропу, и амфитеатр, и воркаут-площадку, и эстраду, и многое-многое другое. Пока финансовый вопрос не обсуждали, только любовались концепцией. И вы полюбуйтесь — она здесь.

Капитальный ремонт ждет сразу три городских моста. В следующем году хотят привести в порядок Комсомольский, Ленинградский и мост 60-летия ВЛКСМ. Надеемся, движение на них одновременно не перекроют. Масштабное обновление коснется не только мостов, но и жилых домов. Новая программа по ремонту строений 335-й серии стартует со следующего года. Напомним, ее внедрили после обрушения стены на 20-го Партсъезда. Под капремонт пока попадают три дома из 133 нуждающихся.

Общественный транспорт Омск

Представляем дайджест новостей о транспортной отрасли Омска за минувшую неделю:

  • Найден подрядчик для строительства троллейбусных сетей на Левом берегу. Стоимость работ всех работ — свыше 300 миллионов рублей.
  • Стало известно, когда собираются поднимать стоимость проезда в общественном транспорте (спойлер: переживать не стоит).
  • Во время снегопадов в Омске хотят перекрывать целые улицы. С предложением выступил местный эколог.
  • Омичи возмутились появлению двойных дорожных знаков. В мэрии объяснили для чего устанавливают одинаковые объекты рядом. Понятнее не стало.
  • Валидаторы установят на популярных городских маршрутах. Кондукторов не хватает и на электрическом транспорте.

Задержки рейсов в Омске

Неделя началась в вестей из омского аэропорта. Пассажирам пришлось ждать своих рейсов по 18 часов. Запаздывали самолеты одного перевозчика. При таком длительном ожидании аэропорт обязан предоставить определенные услуги. Как соблюдаются правила в Омске проверила местная транспортная прокуратура. Аккурат к событиям аэропорт опубликовал рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за октябрь этого года. В конце списка перевозчики, которые задержали больше половины омских рейсов.

Кто станет главным тренером омского «Авангарда»

В спортивной сфере все чаще звучит вопрос об официальном назначении наставника «ястребов». Сейчас исполняет обязанности главного тренера Михаил Кравец. И руководство клуба оценило его достижения: семь побед в 11 матчах. Яркая игра состоялась 9 ноября в Магнитогорске. Соперником стал местный «Металлург». Омичи одолели хозяев со счетом 3:2. Что касается домашних матчей, зрителям запретят парковать машины у новой «G-Drive Арены», чтобы увеличить пропускную способность спорткомплекса. Бесплатные парковки есть рядом — на Шаронова и дублере Лукашевича. В дни матчей также ходят автобусы-шаттлы для болельщиков.

Новый год в Омске

В это году на празднование решили потратить минимум средств. От большей части торжеств отказались. Здесь рассказываем, как же пройдет Новый год в Омске. А тут сообщаем, будут ли продавать новогодние елки и где. Несмотря на экономию, украшать город все-таки планируют. Сейчас идет поиск подрядчика для этих целей. Начальная стоимость контракта — 1,4 миллиона рублей. В это время о своих желаниях поведали омичи: рассказали, сколько дней хотели бы отдыхать в период Нового года. Кстати, есть те, кто мог бы прожить без этих выходных.

А пока до Нового года еще полтора месяца, Город55 позаботился о ежедневном досуге. Объясняем, что такое Пушкинская карта и какие возможности она открывает:

Гайд по Пушкинской карте для омичей. Где взять, куда пойти, что посмотреть
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