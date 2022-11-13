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Неотложная помощь. Сколько раз за неделю омские медики выезжали на происшествия

Сегодня, 06:32
Фото: 1MI
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За неделю «скорая помощь» выезжала на 24 пожара в Омске

Итоги недели от медиков.

В областном минздраве вновь подвели итоги рабочей недели. Бригада «скорой помощи» приезжала к омичам в среднем за 15 минут, что быстрее показателей прошлой недели. Всего работали 87 бригад в городе и 55 — в районах.

На ДТП медики выезжали 24 раза и столько же — на пожары. Известно, что при возгораниях пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте, без госпитализации.

Силами санавиации в Областную клиническую больницу доставили двоих пациентов за всю неделю. Напомним, ровно семь дней назад мы приводили аналогичную сводку:

Каждая секунда на счету. За какое время омская «скорая» доезжает до пациента
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#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Пожары#Скорая помощь#Минздрав#Статистика
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