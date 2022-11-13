Неотложная помощь. Сколько раз за неделю омские медики выезжали на происшествия

В областном минздраве вновь подвели итоги рабочей недели. Бригада «скорой помощи» приезжала к омичам в среднем за 15 минут, что быстрее показателей прошлой недели. Всего работали 87 бригад в городе и 55 — в районах.
На ДТП медики выезжали 24 раза и столько же — на пожары. Известно, что при возгораниях пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте, без госпитализации.
Силами санавиации в Областную клиническую больницу доставили двоих пациентов за всю неделю. Напомним, ровно семь дней назад мы приводили аналогичную сводку: