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Не осталось и следа. В Омске убрали последние остатки столетней белой ивы

Вчера, 13:52
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске полностью убрали столетнюю белую иву

Отростки дерева готовят к высадке на том же месте.

С улицы Маяковского убрали остатки вековой белой ивы. Сейчас на месте абсолютно ничего нет. О полной ликвидации дерева сообщает «Вечерний Омск».

Напомним, сильный майский ветер обрушил часть природного памятника на пешеходный тротуар. Ствол потерял былую прочность, начал гнить. Дерево поддерживали металлические обручи.

Иву обследовали специалисты, решили, что дальше поддерживать сохранность может быть опасно для окружающих. «Зеленая комиссия» предложила взять отростки, чтобы высадить из них новую аллею ив. Аварийное дерево планировали спилить. Утром 12 ноября с улицы Маяковского убрали последние остатки бывшего природного памятника.

Сейчас отростки доращивают в муниципальном питомнике. Их высадят на том месте, рядом с «ОмскВодоканалом».

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#Город#Новости#Омск#Ива
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