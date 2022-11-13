Не осталось и следа. В Омске убрали последние остатки столетней белой ивы

Иву обследовали специалисты, решили, что дальше поддерживать сохранность может быть опасно для окружающих. «Зеленая комиссия» предложила взять отростки, чтобы высадить из них новую аллею ив. Аварийное дерево планировали спилить. Утром 12 ноября с улицы Маяковского убрали последние остатки бывшего природного памятника.