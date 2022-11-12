С 12 по 14 ноября ожидается облачная погода с дождем и снегом. На дорогах омичей ждет притоптанный мокрый снег, гололед и каша из грязи. Потому что на все ближайшие дни ожидается плюсовая температура. От +4 на 12 ноября, до +6 на 14 ноября. Самый холод будет ночью с субботы на воскресенье, целых -4 градуса при прояснении.