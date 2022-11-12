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Тепло и мокро. Омск продолжит утопать в тающем снегу на ближайшие 3 дня

Вчера, 05:30
Фото: Город55
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Омск несколько дней продолжит греть атлантический циклон

Вода с неба, земля мокрыми комьями из-под ног. Среднесуточная температура за эту неделю в Омской области превысила климатическую норму на 3 градуса.

Как сообщила пресс-служба Обь-Иртышского УГМС, среднесуточная температура превышала за эту неделю норму на 1-3 градуса.

Осадков выпало 1-9 мм, это 7-54% от декадной нормы. Северную часть Омской области засыпало на 11 см. Минимальный снежный покров лег повсеместно.

С 12 по 14 ноября ожидается облачная погода с дождем и снегом. На дорогах омичей ждет притоптанный мокрый снег, гололед и каша из грязи. Потому что на все ближайшие дни ожидается плюсовая температура. От +4 на 12 ноября, до +6 на 14 ноября. Самый холод будет ночью с субботы на воскресенье, целых -4 градуса при прояснении.

С понедельника ветер изменится на юго-восточный и усилится. На ночь прогноз обещает порывы до 18 м/с, что почти 65 км/ч. На выходных ветер будет юго-западный и не злой до самого воскресенья, там он начнет разгон перед разворотом.

Фото: скриншот: УГМС Омской области
#Дарья Зыкова#Погода в Омске#Новости#Омская область#УГМС#Прогноз погоды на выходные
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